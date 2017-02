Comment lutter contre les fausses informations sur Internet ?

Elles ont rythmé la campagne présidentielle américaine... et restent d'actualité maintenant que Donald Trump a conquis la Maison Blanche. Les fausses informations, les rumeurs non vérifiées, pour peu qu'elles soient affirmées avec suffisamment de force sur la toile, peuvent revêtir, à l'heure de la viralité extrême et du culte du "buzz", des habits de vérité. Mais une information qui fait le tour de la toile est-elle vraie pour autant ? C'est ce que pensent les adeptes des "faits alternatifs", ces informations on ne peut plus approximatives qui deviennent réelles par leur seule capacité de diffusion et de reprises, notamment sur les réseaux sociaux.





Un tourbillon qui rend indispensables les outils visant à se prémunir de ces intox savamment distillées En tant que particulier aussi, il est possible, derrière son écran, de procéder à quelques rapides vérifications. A la veille de la présidentielle française, LCI vous livre quelques pistes pour lutter contre les "fake news" et parcourir l'actualité de manière avertie.