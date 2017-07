Il va faire chaud ce mardi, voici comment repérer les zones de fraîcheur dans les grandes villes

De la même manière, les cours d’eau sont eux aussi chaudement recommandés pour trouver un peu de répit. À une nuance près, et elle est de taille : ils ne rafraîchissent qu’en journée, quand la température de l’eau est inférieure à celle de l’air. En revanche, cela n’est plus vrai le soir venu, l’inertie de l’eau rendant l’évacuation de la chaleur de l’eau bien plus lente que celle de l’air. En clair, dès que le soleil commence à se coucher, l’eau devient plus chaude que l’air et le réchauffe. Fuyez donc les canaux et autres fleuves dès la fin de la journée. Les fontaines, en revanche, ont les avantages sans les inconvénients.