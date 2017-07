Communes, banques, Education nationale : combien peut rapporter le baccalauréat ?

UN EXAMEN QUI PAIE - La mention Bien ou Très bien, ça peut rapporter gros. Dans cette commune, ce sera respectivement 150€ et 300€ de gains pour les bacheliers. Certaines municipalités montent jusqu’à 800€, sous conditions. Les banques n’hésitent pas non plus à récompenser les bacheliers, avec l’idée derrière d’attirer au plus tôt de jeunes clients dans leur agence. Quant au ministère de l’Education nationale, il récompense lui aussi : une aide au mérite de 900€, mais sous condition de ressources.