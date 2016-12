Contre les jeux sexistes roses ou bleus, ils appellent à aller mélanger les rayons des magasins

Depuis quelques années, d’autres collectifs ou associations féministes mènent des actions de sensibilisation sur le sujet, comme Osez le féminisme et les Chiennes de garde avec leur campagne Marre du rose, ou encore les Effrontées, luttant contre les stéréotypes dans les rayons. "C’est un mouvement qui s’enclenche d’autant plus, que ces divisions se développent", commente Margot. "On a tendance à penser qu’on est en marche vers l’égalité des sexes, alors que les stéréotypes masculins et féminins sont de plus présents dans l’industrie." Et ce, souvent, pour des questions de marketing : "Acheter un jouet qui peut servir au garçon et à la fille n’est pas intéressant", explique Lison. "Tandis si l’on achète un vélo rose à la fille ainée, le petit garçon ne voudra pas jouer avec, il faudra lui en acheter un autre." Et les enfants intègrent bien cette division, comme le rappelle la tribune de ce papa, qui avait découvert, devant le catalogue de Noël, que son fils rêvait d’une poupée, mais n’osait pas le dire, car elle était dans les pages "roses", et donc, dans sa tête, "pour les filles". "Beaucoup d’enfants n’osent pas s’aventurer dans les rayons qui ne leur sont pas dédiés", indique Manon.





L’action de C pas mon genre fait son petit buzz. La vidéo a touché 130.000 personnes sur les réseaux sociaux, et a été vue plus de 53.000 fois sur Facebook. Elle a déjà fait des émules dans d’autres villes. Le collectif met d’ailleurs à disposition sur sa page Facebook des tracts imprimables, ainsi qu’un guide pour reproduire cette "inversion des rayons". "On a reçu des remerciements de parents. Cela leur rend service : ils se retrouvent gênés, face à leurs enfants, qui n’osent pas forcément demander des jouets qui ne sont pas considérés comme pour eux."