Les jeunes noirs ou arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police

Les jeunes hommes "perçus comme noirs ou arabes" ont "une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés" par la police et vivent "des relations plus dégradées avec les forces de l'ordre" que l'ensemble de la population, révèle une enquête du Défenseur des droits diffusée ce vendredi 20 janvier.





"Au sein de la population générale, si seulement 16% des personnes déclarent avoir été contrôlées dans les cinq dernières années, cette proportion atteint près de 40% parmi les jeunes de 18-24 ans. Les jeunes hommes du même âge perçus comme noirs ou arabes/maghrébins sont encore plus concernés puisque 80% d'entre eux rapportent avoir été contrôlés au moins une fois par les forces de l'ordre sur la même période", indique cette étude réalisée en 2016 en France métropolitaine sur un échantillon représentatif de 5117 personnes.