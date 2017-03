Ses collègues lui offrent un an de congés pour s’occuper de son enfant malade

C’est La Voix du Nord qui nous raconte cette belle histoire empreinte d’humanité, révélant le meilleur de chacun : une chaîne de solidarité inédite s’est mise en place. Des collègues ont ainsi offert à ce papa un an de congés pour rester auprès de son enfant malade.





Le dispositif, lancé le 6 janvier, a très vite et très bien fonctionné. Le responsable des ressources humaines relate au quotidien local : "Le soir-même, on avait déjà récolté 101 jours pour que le salarié puisse rester auprès de son enfant. On a même dû limiter les dons à un jour de congé et un RTT par salarié car il y a des gens qui étaient prêts à tout donner, même des jours en cours d’acquisition. En trois jours, les dons abondent et le compteur affiche 185 jours pour ce père de famille, auquel s’ajoutent 25 % de dons de l’entreprise sur les jours récupérés [...] Dans l’entreprise, chacun en tire une belle leçon de solidarité".