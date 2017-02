Coup de fourchette avec la Confrérie des Toqués de la pomme de terre

MIAM - Tous cuisiniers et tous amoureux de la pomme de terre : ils forment une bande de copains passionnés. Entre un petit cours d’histoire sur le fameux légume et et un chant à la gloire des patates, les Toqués, avec leur costume, font sensation. Créée voilà 16 ans, cette confrérie bretonne a pour objectif de tester de nouvelles recettes… à base de pommes de terre, bien sûr.