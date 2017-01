Un syndicat de police reproche aux associations de privilégier les "clandestins" plutôt que les "sans-abri français"

Le syndicat n'a pas tardé à répliquer. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Unsa Police est revenu sur les récentes accusations de Médecins sans frontières (MSF). Samedi dernier, l'ONG avait dénoncé "la systématisation des violences policières qui ciblent les centaines de migrants parisiens en errance dans la capitale", avant d'accuser les policiers de disperser parfois les migrants à coup de gaz lacrymogènes et de leur confisquer leurs couvertures.





Dans son communiqué, l'Unsa Police pointe du doigt l'absence de preuve et se réserve le droit de porter plainte pour "diffamation". "En droit français, accuser sans preuve s'appelle de la diffamation", peut-on ensuite lire. "Qu'ils portent plainte s'ils le souhaitent, nous on en reste aux faits", nous explique-t-on au service de presse de MSF. Et le fait est que depuis la publication de notre communiqué, on ne nous a pas signalé de nouveaux vols de couvertures".





Mais c'est une autre partie du communiqué qui a particulièrement attiré l'attention des internautes. Dans la suite du texte, le syndicat reproche à plusieurs associations, dont MSF, d'aider les "clandestins" plutôt que les "Français". "Alors que des dizaines de Français, quels que soient leur origine, sexe ou religion, meurent chaque année de faim, de maladie ou de froid, dans l’indifférence la plus totale, l’UNSA Police s’interroge sur la propension qu’ont ces associations à défendre en priorité les clandestins…, peut-on lire dans le communiqué. Commande politique, cash assuré en termes de subventions, ou les deux ?".