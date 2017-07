Couvre-feu pour mineurs dans une commune de l'Aisne : "Il y a des heures pour rentrer, 20h-21h grand maximum", affirme le maire

Francis Deville : Je tiens à préciser qu’il se n’agit pas d’une interdiction. On n’a jamais interdit à personne de sortir après 23h. Dans la mesure où ces enfants-là sont accompagnés de leurs parents, ils ont le droit de sortir comme n’importe qui, comme tout bon citoyen. S’ils sortent seuls, ils sont inoffensifs. Le problème, c’est quand ils sont en bande. (...) On est dans une communauté de 1.800 personnes, j’ai essayé de mobiliser les parents d’élèves, de les sensibiliser, de leur dire 'Ecoutez, on ne laisse pas sortir les 'gosses' jusqu’à 23h ou toute la nuit. Il y a des heures pour rentrer, 20h-21h c’est bon, grand maximum. Mais cela ne bouge pas, cela continue. Et comme l’été arrive, les vacances commencent, on s’attend à pire. Pour l’instant, l’arrêté restera tel qu’il est, et si on voit que cela se stabilise et que cela s’arrange, on en fera état. Mais pour l’instant, cela ne gêne personne qu’il y ait un arrêté, au contraire. Nous n’avons aucune plainte contre cet arrêté.