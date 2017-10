Créteil : l'Etat condamné pour ne pas avoir réussi à placer un enfant autiste en classe spécialisée

L'ordonnance du juge stipule que l'affectation initiale de l'enfant de 12 ans portait "une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée à son état de santé". Cette décision est une première, assure dans Le Parisien l'avocat de la mère de l'enfant. "Désormais, le principe est généralisable, on pourra multiplier les recours en référé liberté", explique Me David Taron au quotidien. "Ce qui sera sanctionnable à chaque fois sera le 'zéro solution'".