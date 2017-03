Contestation en Guyane : Matthias Fekl et Ericka Bareigts sur place pour désamorcer la crise

Les deux ministres n'arriveraient pas les mains vides. Selon Les Echos, "seraient en mesure de poser sur la table des négociations un pacte de développement de la Guyane de 4 milliards sur un peu moins de 10 ans". Si Matthias Fekl et Ericka Bareigts ne se sont pas prononcés sur ce sujet, Matignon a immédiatementt démenti. Les ministres ne sont partis avec "aucune enveloppe prédéterminée. On ne travaille pas comme ça. On travaille avec les acteurs à des mesures utiles pour la Guyane, pas sur des chiffres fantaisistes et inventés", déclare-t-on dans l'entourage de Bernard Cazeneuve.Les ministres





Toutefois, la signature d'"un pacte d'avenir ambitieux", concrétisant les avancées, "pourrait intervenir dans les meilleurs délais", avait estimé mardi soir Bernard Cazeneuve, appelant "chacun" à "s'associer" aux discussions. S'ils n'ont pas fait d'annonces précises lors de cette conférence de presse, Ericka Bareigts a estimé que les rencontres à venir devaient mener à des solutions à "dix ou quinze ans".