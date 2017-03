Crise en Guyane : Saint-Laurent-du-Maroni au cœur de la contestation

COLÈRE - La deuxième plus grande ville de Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni, est au coeur de la contestation. Le Guyanais revendiquent notamment une plus grande maîtrise de leurs frontières alors qu'ici, des centaines de pirogues naviguent librement. Car face à l'afflux d'immigrés, les hôpitaux et les infrastructures de Saint-Laurent sont saturés.