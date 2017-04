Crise en Guyane : un milliard d'euros d'engagements, l'Etat sort le chéquier

Cette annonce n'est pas la seule. Selon Outre-Mer 1ère, le ministre de l'Intérieur a annoncé un renfort d'une cinquantaine de policiers et gendarmes sur le territoire en 2017 et 90 en 2018. Le nombre de réservistes passera de 200 à 300 personnes et un état-major de sécurité sera installé à Cayenne. Un échographe sera installé "dans les meilleurs délais à l'aéroport Félix-Éboué".





Sur le plan sanitaire, le projet de cession du Centre Medical de Kourou est abandonné et le gouvernement a confirmé des aides pour l'hôpital de Cayenne. Côté éducation, il annonce une enveloppe de 400 millions d'euros pour la construction de collèges, lycées et écoles. L'Etat annonce des dotations pour les filières agricoles, du bois et de la pêche, ainsi qu'une dotation exceptionnelle à la Collectivité territoriale de Guyane pour le paiement et le soutien des entreprises locales.





Il a également été annoncé une cession de 250.000 hectares de terres pour permettre la construction de nouveaux logements et notamment des logements sociaux. L'exécutif a déjà validé un certain nombre de décisions, telle la création d’un Tribunal de grande instance et d’un centre pénitentiaire à Saint-Laurent du Maroni, la deuxième ville du territoire. "Nous allons engager une action diplomatique avec les pays voisins pour que les questions de sécurité soient engagées. Notre diplomatie est d'ores et déjà engagée pour la mise en œuvre des accords internationaux", a déclaré Ericka Bareigts.