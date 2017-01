"Jeu du matin : trouver une voiture avec une vignette Crit'Air..." : Twitter s'amuse de la circulation différenciée contre la pollution à Paris

C’est une nouvelle journée de restriction de circulation à Paris pour lutter contre la pollution de l'air, mais avec de nouvelles règles du jeu. Ce lundi, la circulation différenciée est entrée en vigueur à Paris. Seuls les véhicules ayant des vignettes Crit’Air numérotées de 1 à 4 peuvent rouler. Exit les vignettes 5, grises, des Diesel immatriculés avant 2001, considérées comme plus polluantes. Et évidemment, les voitures non classées mises en circulation avant 1997.