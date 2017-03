"Crois-tu en Allah/Dieu/Yahvé?" : en Corse, un questionnaire distribué à des élèves fait polémique

CONTROVERSE - Un questionnaire sur la diversité distribué à des élèves du primaire et du secondaire, en Corse, fait polémique. En cause, plusieurs questions portant sur les croyances et pratiques religieuses des enfants et de leurs familles. En réaction, un élu de gauche demande l'interdiction pure et simple de cette enquête menée sous l'impulsion de l'Assemblée de Corse, à majorité indépendantiste.