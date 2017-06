Cyberattaque : "N'importe qui, peut se laisser prendre" par un rançongiciel

Un mois après l'attaque du virus "Wannacry", une nouvelle attaque mondiale, massive, "Petrwrap", était en cours ce mardi. Des informations rapportées par plusieurs entreprises ciblées par ces piratages simultanés faisaient état d'un virus réclamant une demande de rançon de 300 dollars en monnaie virtuelle sur l'écran de leurs ordinateurs.





Face à cette menace d'un nouveau genre qui ne prévient pas, frappe n'importe et se propage à vitesse grand V, LCI a demandé à Damien Neyret, PDG et fondateur du site de cyberdéfense MailinBlack, qui protège environ 6.000 entreprises en France et environ un million de personnes, de nous parler de ces "rançongiciels".