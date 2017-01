Cyberharcèlement et "raids" antiféministes sur le forum 18-25 de JeuxVideo.com : "cela a assez duré"

Un cyberharcèlement qui, depuis peu, a franchi les barrières du virtuel. "Je suis enseignante en collège. Certains sont allés jusqu’à contacter mon rectorat et la principale de l’établissement pour me diffamer, assurant que j’avais écrit des propos antisémites… ce qui est faux, bien entendu." D’autres encore prétendent avoir trouvé l’adresse de son logement et se vantent d’avoir passé la nuit devant chez elle. "Je me réveille parfois à 4 heures du matin, pensant que quelqu’un a sonné à ma porte", confie-t-elle. "Je suis terrorisée par les proportions que cela prend."





Alors qui se cache derrière ces "raids" antiféministes ? Flo Marandet, images à l’appui, pense détenir la réponse. "Des proches m’envoient régulièrement des captures d’écran de gens qui m’insultent ou se vantent de m’avoir harcelée. Elles viennent toutes du forum 18-25 ans de Jeuxvideo.com."