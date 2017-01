Danger du tabac : comment sont choisies les images chocs présentes sur les paquets de cigarettes ?

1 A qui appartiennent ces images ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas les cigarettiers qui décident quelles images seront apposées sur les paquets. Elles leur sont en fait imposées par la Commission européenne, via la directive "produits du tabac". Valable pour tous les pays membres, elle établit des règles concernant la fabrication, la présentation et la vente du tabac et de ses produits dérivés. La photographie qu’il faut placer provient donc d’une banque d’image de l’Union européenne.

2 Combien d’images existe-t-il ? La Commission européenne s’est dotée d’une bibliothèque de 42 images, réparties en trois séries. Chacune se rattache à l’un des 14 messages de prévention. Ces images sont fournies aux cigarettiers, industriels et Etats membres qui doivent utiliser tous les clichés de chaque série. Par ailleurs, un document explicatif de la Commission précise que les industriels doivent changer de série tous les ans, par roulement, pour "réduire l’effet d’usure qui se produit quand les gens s’habituent aux images, les avertissements perdant alors de leur force". De leur côté, les États membres doivent aussi "garantir et contrôler la répartition égale de tous les avertissements" sur chaque marque de tabac.

3 Mais qui a fourni les photos ? La Commission européenne indique sur son site que les photos ont été "préparées par des contractants externes", dotés d’un budget de près de 600.000 euros. "Les contractants comptaient parmi eux des experts de disciplines variées (psychologie, médecine, économie comportementale, communication) et ont consulté des spécialistes de ces avertissements par images", précise la Commission. Des suggestions ont ensuite été émises. Pour illustrer chaque message d’avertissement sanitaire, une sélection de photos a été proposée. Puis une nouvelle sélection a été réalisée par des experts internes à la Commission européenne, et testée en ligne auprès de 8.000 participants dans dix États membres. Ce sont les clichés jugés les plus efficaces qui ont été retenus.

4 Comment les premières images ont-elles été choisies ? En 2016, le journal Le Parisien avait recueilli le témoignage de Karine Gallopel, professeure en marketing social et spécialiste du tabagisme à l'Ecole des hautes études en santé publique de Rennes, qui avait fait partie d’un comité d’experts. Elle racontait ainsi que certaines photos déjà utilisées sur les paquets n’avaient pas d’impact. Comme celle de deux mains se rapprochant, symbole pour que les fumeurs se fassent aider, mais qui rappelait en fait plus "la création d'Adam dans la Chapelle Sixtine qu'un message de prévention". Selon la professeure, "plus les gens vont voir des scènes de la vie courante, plus ils se sentiront concernés. Montrer une personne avec un trou dans la gorge est plus efficace que des poumons encrassés." Cependant, il ne faut pas exagérer l'aspect "gore" : certaines images, trop horribles, comme cet homme avec une énorme tumeur sous la gorge, sont du coup contre-productives, les fumeurs ne voulant pas les regarder. Ces clichés ne figurent ainsi plus sur les paquets.