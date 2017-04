Dans l'Italie en crise, le boom des stagiaires de plus de 50 ans

Dans les tribunaux italiens, explique l'article du blog, plusieurs centaines de stagiaires seniors sont ainsi "employés" pour des tâches administratives. Pour Michel Martone, professeur de droit du travail à l'université Luiss de Rome et ex-secrétaire d'État,

"les entreprises italiennes utilisent les stagiaires de plus de 50 ans pour faire des économies sur les salaires et sur les cotisations, c'est un mode de travail au noir."





Le gouvernement de Matteo Renzi a en effet dérégulé le marché du travail et la législation sur les stages. En 2013, la compétence des stages ne relève plus de l'État mais des régions. Il n'existe donc plus de limite d'âge pour effectuer un stage et une convention signée avec une université n'est que rarement exigée. Parallèlement, l'Italie affiche le taux record de 26% de jeunes de 15-29 ans appartenant à la catégorie "NEET" ("Not in Education, Employment or Training", ce qui signifie "ni en formation, ni en emploi, ni en stage"), soit deux millions de personnes.