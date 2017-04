Dans la Nièvre, les enseignants en grève pour sauver des classes de leur lycée

GRÈVE - Comme chaque semaine, TF1 vous montre un exemple des problèmes que pose la nouvelle carte scolaire. Cette fois-ci dans la Nièvre, à Clamecy, un petit lycée en milieu rural qui rassemble 315 élèves. Des classes de seconde et de premières risquent de fermer. Et depuis une semaine, les enseignants sont en grève avec le soutien des élèves et de leurs parents.