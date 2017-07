Dans le Jura, des aides-soignantes d’un Ehpad en grève depuis plus de 100 jours

Ces aides-soignantes dénoncent les sous-effectifs au sein de l’établissement qui les obligent à tenir des cadences infernales, souvent au détriment du patient. Malgré les coups de klaxon en soutien au mouvement et quelques billets glissés dans la caisse, le personnel en grève ne se sent guère écouté, et surtout par sa hiérarchie. Le personnel soignant demande un geste financier et la création de deux postes supplémentaires pour l’établissement qui compte 22 employés.

Elles se réunissent pour pique-niquer ensemble tous les jours depuis plus de trois mois. Un repas pris devant leur Ehpad, dans lequel elles ne travaillent plus. Sept employées de cet établissement Les Opalines, qui accueille environ 75 personnes âgées, sont en grève depuis plus de 100 jours. Une grève exceptionnellement longue qui illustre le mal-être du secteur, en proie à des conditions de travail qui se dégradent.