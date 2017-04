Dans le Nord, des agents municipaux aux portes de la ville pour contrôler l'accès des migrants

Le dispositif aura duré deux jours. Du mercredi 12 avril jusqu'à ce vendredi matin, plusieurs agents et policiers municipaux étaient postés sur trois ponts de Couderkerque-Branche, tranquille ville du Nord d'environ 21.000 habitants. L'objectif ? Non pas contrôler le respect du code de la route aux abords de la commune ou superviser un événement quelconque. Non, selon La Voix du Nord, qui révèle l'information, ces employés étaient chargés de surveiller "l'accès des migrants" à la ville.





Une mesure consécutive, apprend-t-on dans le quotidien régional, à l'arrivée d'une centaine de personnes réfugiées dans un gymnase de Dunkerque, la ville voisine, suite à l'incendie du camp de Grande-Synthe survenu lundi dernier. "C'est avant tout un dispositif pour tranquilliser et rassurer la population couderkerquoise et maîtriser un sentiment d'insécurité de la population", explique le cabinet du maire à La Voix du Nord.