INCONTOURNABLE - Dans cette forêt, les bûcherons s’attaquent aux hêtres les plus imposants. Et ils donneront bientôt naissance à des chaises pour bébés parmi les plus populaires au monde. La chaise Combelle fabriquée dans le Cantal a fait ses preuves en conservant la même ligne – et le même succès – depuis 3 générations !