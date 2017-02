Dans le secret de l'atelier des tapissières de Douarnenez

SAVOIR-FAIRE - Dans cet atelier de Douarnenez dans le Finistère, on pique, on tape, on coud. Isabelle et Anne-Marine sont tapissières et travaillent dans les règles de l'art. Elles créent et remettent à neuf fauteuils, banquettes et autres dossiers de chaises. Les tapissières veillent ainsi à conserver le style de l'ouvrage auquel les clients sont très attachés.