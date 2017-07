INTERVENTIONS RISQUÉES - Ils sont 2.700, et interviennent dans les zones les plus escarpées de France. Les pompiers du GRIMP, GRoupe d’Intervention et de reconnaissance en Milieu Périlleux, viennent au secours des randonneurs blessés ou encore des personnes piégées au-dessus du vide. Ces opérations nécessitent un entraînement très rigoureux.