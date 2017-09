Dans quelle zone, à partir de quelle heure et dans quelles conditions... tout savoir sur la "Journée sans voiture" à Paris le 1er octobre

Si en 2015 et 2016, seuls quelques quartiers de Paris étaient fermés à la circulation, cette nouvelle édition de la Journée sans voiture est bien plus ambitieuse. Cette fois-ci, toute la ville sera fermée aux véhicules motorisés. Seuls le périphérique, les bois de Vincennes et de Boulogne resteront ouverts pour ne pas trop pénaliser les trajets de banlieue à banlieue. Vous pourrez donc faire le tour de Paris, sans y entrer.