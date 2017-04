Dans quels pays les bébés pleurent-ils le plus ?

Les bébés pleurent-ils plus dans certains pays que dans d'autres ? D'après une étude très sérieuse réalisée par des psychologues britanniques sur 8 700 bébés de moins de trois mois et publiée dans The Journal of Pediatrics, il ressort que les bébés versent moins de larmes selon leur lieu de naissance.





"Les bébés sont déjà très différents dans leur façon de pleurer dès leurs premières semaines de vie", note Dieter Wolker, qui a mené l'étude à l'université de Warwick. "Nous pourrions en apprendre plus en nous penchant sur les cultures où les bébés pleurent moins, notamment pour savoir si cela peut être dû à l'éducation ou d'autres facteurs liés à la grossesse ou la génétique."