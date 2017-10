Vacances de la Toussaint, Noël ou Pâques : le calendrier officiel de l'année scolaire 2017-2018 pour les zones A-B-C

Les vacances de la Toussaint approchent. Après avoir repris l'école le 4 septembre dernier, tous les enfants de France, quelque soit la zone, vont se reposer à partir du 21 octobre.





Et vous pouvez déjà vous projeter dans les prochaines vacances. Voici leurs dates pour les zones A, B et C* qui s'étaleront tout au long de l'année scolaire :