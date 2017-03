De l'importance de l'écriture manuscrite

INCONTOURNABLE - C'est compliqué, laborieux, même parfois fatigant. Ecrire, ce n'est pas tous les jours faciles ! En particulier pour les enfants bien sûr. Pour ces écoliers, en grande section de maternelle, l'apprentissage demande de gros efforts. Posture, position du papier, tenue du crayon : rien n'est laissé au hasard. A l'air du clavier et de la tablette, l'écriture manuscrite reste la base : une leçon écrite se retiendra plus facile et qui sait écrire, sait lire.