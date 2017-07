Défilé du 14-Juillet : les Eris ont finalement descendu les Champs-Elysées, lunettes de soleil sur le nez

A J-2, ils avaient menacé de ne pas y aller. Mercredi 12 juillet, dans un communiqué, le Syndicat national pénitentiaire FO (SNP-FO) faisait savoir qu’il avait "saisi le directeur par intérim de la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP) suite au constant d’une mise en danger imminente du peloton Eris", Équipes régionales d'intervention et de sécurité qui devait défiler pour la première fois cette année sur les Champs-Elysées à l’occasion du 14 juillet.





"En effet, expliquait FO pénitentiaire, afin de garantir le droit à l’anonymat de ces agents d’élite dont la complexité des missions est reconnue de tous, le port de lunettes de soleil en lieu et place de la cagoule avait été décidé lors des préparatifs de cette journée. Volte-face ! Malgré cette organisation, la DAP vient de faire marche arrière et impose à nos collègues de défiler à visage découvert". Et d’ajouter dans la colère "Pourquoi ne pas scratcher leurs noms, prénoms et adresses dans le dos tant qu’à faire ?".





Un terrain d’entente a finalement été trouvé et ce vendredi matin, aux côtés des autres troupes, les 49 membres des Erisont descendu la plus belle avenue du monde, lunettes noires sur le nez et casquettes sur la tête.