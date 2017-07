Défilé du 14-juillet : premières répétitions sur les Champs-Elysées

TOUR DE CHAUFFE - Les élèves des écoles militaires français se sont levés tôt, ce matin. Et pour cause : ils ont fait leur premier pas sur les Champs-Elysées, pour répéter le fameux défilé. Plus de 3.800 militaires descendront l’avenue, vendredi prochain, devant des centaines de personnes. Pour ces élèves, il reste encore 3 jours d’entrainement pour que tout soit parfait le jour-J.