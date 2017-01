Nous sommes presque 67 millions en France

En 2016, l'espérance de vie à la naissance est remontée, effaçant la diminution enregistrée en 2015. Celle des femmes est de 85,4 ans (+ 0,3 an) et celle des hommes de 79,3 ans (+ 0,3 an).





Le nombre de décès a diminué de 7 000, après une très forte hausse en 2015 causée par des épisodes de grippe et de canicule. Une tendance à la hausse amorcée au début des années 2000, liée à l'arrivée aux âges de forte mortalité des premières générations du baby-boom.





Par ailleurs, 235 000 mariages ont été célébrés en 2016, soit pratiquement le même nombre qu'en 2015. 7 000 unions entre personnes de même sexe ont été enregistrées (7 500 en 2015 et 10 522 en 2014), ce qui représente 3% des mariages.