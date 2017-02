Vitesse, fatigue, incivilités… à chaque région son chauffard et sa spécialité

Les automobilistes français s’estiment bons conducteurs et pourtant… Selon le baromètre annuel de la conduite responsable publié par la fondation Vinci autoroutes, la quasi-totalité des incivilités identifiées par l’institut de sondage Ipsos en charge de l’enquête sont en hausse. Une tendance inquiétante dans un contexte de reprise de l’augmentation du nombre de morts sur les routes. Pour autant, en termes de conduite, des disparités notables existent selon les régions : signe que l’amélioration des comportements est possible. L’injure, par exemple, envers un autre conducteur est une incivilité reconnue par 76 % des habitants d’Occitanie, contre 58 % des conducteurs du Grand Est.





Selon les déclarations des répondants, c’est en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes qu’on trouve les conducteurs les plus chauds. En effet, près d’un automobiliste sur cinq originaire de ces régions avoue avoir tendance à descendre de véhicule pour s’expliquer avec un autre conducteur. Pour autant, seul 1 % des Franciliens jugent être agressifs, contre 3 % pour l’ensemble du pays. Le port de la ceinture, pourtant obligatoire, n’est pas non plus respecté par tous. Près d’un Français sur dix (9 %) avoue ne pas tout le temps la mettre (14 % en Occitanie). En matière de sécurité, la fatigue joue également un rôle. A ce titre, les conducteurs des Pays de Loire estiment à 57 % avoir conduit en situation de fatigue importante, contre 45 % pour l’ensemble des automobilistes.