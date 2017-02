Déradicalisation : les "ratés" du centre de Pontourny

GROGNE - Michel est un proche voisin du centre de déradicalisation de Pontourny et aussi l’un de ses opposants les plus farouches. Un collectif de riverains demande d’ailleurs la fermeture du centre. En cause, la sélection des pensionnaires : 2 des 9 jeunes arrêtés ici étaient plus radicalisés que prévu. Le dernier pensionnaire a préféré quitter les lieux ce matin, face à la pression populaire et médiatique. Les élus locaux, eux, doutent désormais de la pertinence du centre.