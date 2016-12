Des caméras-piétons pour les policiers municipaux et les agents de sécurité dans les transports

La mesure comporte une haute portée symbolique, à l'heure où soutiens et contempteurs de la police se renvoient la balle au sujet des incivilités et violences dénoncées par les forces de l'ordre et les violences dont ces dernières sont accusées. Les policiers municipaux, jusqu'au 3 juin 2018, et les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP, jusqu'au 1er janvier 2020, pourront s’équiper de caméras et filmer leurs interventions, selon deux décrets parus mardi 27 décembre 2016 au Journal officiel.





L'objet du dispositif, déjà testé à plus petite échelle depuis plusieurs années aussi bien par la police que la gendarmerie dans des zones difficiles et promises à la généralisation en octobre 2015, sur décision de Manuel Valls ? "La prévention des incidents", "le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves", détaille le JO. Une façon de jouer la transparence, pour s'assurer du bon déroulement des différents contrôles en cas de litige ou de procédure judiciaire.