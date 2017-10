"Des chefs me disaient : 'Viens t’asseoir sur mes genoux'" : la ministre de la Santé Agnès Buzyn victime de comportements "très déplacés"

Elle aussi a été touchée. Et elle en a parlé. Et appelle toutes les femmes à le faire aussi. Dans une interview au JDD, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, ancien médecin, a affirmé dimanche avoir été victime de "comportements très déplacés" dans son travail et appelé les hommes à se "rebeller" aux côtés des femmes contre le harcèlement sexuel.





"Comme beaucoup de femmes, j’ai eu affaire à des comportements très déplacés dans mon milieu professionnel", a déclaré la ministre, ancien médecin et professeur spécialisé en hématologie. "Des chefs de service qui me disaient : ' Viens t’asseoir sur mes genoux'. Des choses invraisemblables… qui faisaient rire tout le monde", a-t-elle précisé, ajoutant que "la libération de la parole" après le scandale Weinstein "fait prendre conscience qu’une lutte quotidienne se joue dans l’espace public et professionnel".