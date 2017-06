Des chiens renifleurs pour détecter les explosifs et colis piégés dans le métro : six mois après, qu'est-ce que ça donne ?

Or, dans un contexte de vigilance accrue, le nombre de colis suspect avait atteint en 2016 un niveau "exceptionnellement haut", d’après la RATP, avec en moyenne 7 cas par jour sur le réseau. Faites le calcul... C’est pour pallier en partie ce problème qu’en décembre dernier avaient été lancées à titre d’expérimentation deux équipes cynophiles, avec un périmètre d’intervention de 9 gares RER et 32 stations métro.





Et l’expérience s’est avérée concluante, au point qu’elle est donc prolongée, et élargie. Lorsque les équipages cynotechniques sont intervenus à la suite de la découverte d’un colis suspect, le trafic a été interrompu dans 26% des cas, contre 62% en temps normal ; et lorsque le trafic était malgré tout mis à l'arrêt, la durée moyenne d’une interruption pour colis suspect était inférieure de 30% (soit 31 min, contre 45 min pour le reste du réseau).