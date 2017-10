Des cours en ligne diplômants pour lutter contre le chômage

Pour l'heure employée de supermarché, Léna souhaite se reconvertir en créatrice de site Internet. Pour se faire, elle a pris la décision de suivre une formation... intégralement en ligne. La chose est possible grâce à des vidéos filmées dans un studio par de véritables professeurs qui enseignent dans toutes les langues. Et depuis que cette startup délivre des licences et des masters, le succès est au rendez-vous.