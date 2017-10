Les inégalités de salaire entre femmes et hommes stagnent : une fatalité ?

Pour y répondre, nous avons échangé avec Dominique Meurs, professeure à l'université Paris Ouest, économiste du travail et spécialiste de l'économie du genre. Elle va plus loin que le rapport de l'OCDE dans le constat d'une marche trop lente vers l'égalité. "Avant même 2010, les écarts de salaires avaient déjà commencé à stagner" note-t-elle. "Il y a eu d'énormes progrès dans les 80 puis 90, mais depuis... ça bouge très peu."





Et pour savoir comment inverser la tendance, encore faut-il comprendre le pourquoi de ce coup d'arrêt. Selon l'économiste, les facteurs de cette stagnation sont multiples. "D'abord, il faut rappeler que les inégalités de salaires entre femmes et hommes sont concentrées sur les managers" précise-t-elle. Non pas que les inégalités soient inexistantes au sein des autres échelons, mais elles s'illustrent alors davantage en terme de différence d'accès au temps complet ou à de bonnes conditions de travail. Parmi les cadres donc, "les femmes diplômées - et elles sont de plus en plus nombreuses - grimpent dans la hiérarchie. Mais pendant ce temps, leurs collègues masculins grimpent encore plus. Aux Etats-Unis, des chercheurs, Blau et Kahn, parlent du concept de 'nage à contre-courant' : en gros, c'est comme monter des escaliers dont les marches grandissent au fur et à mesure".