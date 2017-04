Des portiques sur les quais du TGV à Montparnasse : la liste des autres gares concernées

Treize autres gares devraient progressivement être équipées de ces fameuses barrières automatiques d'ici à 2018 : gare de Lyon, gare du Nord et gare de l’Est à Paris, Marseille, Rennes, Nantes, Aix-TGV, Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache, Bordeaux, Le Mans, Saint-Pierre-des-Corps et Tours. Objectif ? Lutter contre la fraude (qui coûte à l'entreprise publique plus de 300 millions d'euros par an, dont 200 millions rien que pour le TGV), augmenter la sécurité des voyageurs et des contrôleurs et dégager du temps pour le personnel afin de proposer plus de service à bord des trains.