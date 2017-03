Des sites affirment que l'Aïd et Yom Kippour vont remplacer des jours fériés : pourquoi c'est faux

Remplacer les lundis de Pâques et de Pentecôte en instaurant un jour férié pour l’Aïd el-Kébir et Yom Kippour ? Cela fait partie des propositions du think tank Terra Nova, publiées dans un rapport datant du 22 février. Mais à en croire les titres de certains sites d’informations comme "Culture People" et "The Vibes", repérés dans le cadre du projet CrossCheck, c'est bien "l’Etat français" lui-même qui prévoirait de changer le calendrier…



Or, le remplacement des jours fériés ne figure nulle part dans les projets du gouvernement. En effet, si Terra Nova est une fondation proche du Parti socialiste, ses recommandations ne comportent pour autant aucune valeur obligatoire pour les pouvoirs publics.