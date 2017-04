Deux ans après la boulette du gouvernement, un site fait encore croire que la philo a été supprimée des programmes de Terminale

Le 21 juin 2015 en effet, un arrêté ministériel publié au Journal officiel détaille les grilles horaires des enseignements en lycée général et technologique pour la rentrée 2016. Ces dernières sont modifiées pour intégrer l'Enseignement moral et civique (EMC). Mais très vite, des observateurs remarquent plusieurs incohérences. Parmi celles-ci, la disparition de l'enseignement de philosophie en classes de Terminale L et ES. Une erreur épinglée dans les médias et rapidement corrigée (voir ci-dessus). La Direction de l'information légale et administrative s'est justifiée en parlant d'une "erreur de manipulation dans les services du Journal officiel, lors de la recomposition des tableaux transmis par le ministère de l'Education nationale".