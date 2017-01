"Deux ans déjà", "nous n’oublierons jamais" : un recueillement place de la République, et des souvenirs sur les réseaux sociaux

Les 7, 8 et 9 janvier 2015, l'attaque des frères Kouachi, contre la rédaction de Charlie-Hebdo, et celle d'Amedi Coulibaly, à Montrouge et contre l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, avaient fait 17 morts.





Les hommages officiels ont eu lieu jeudi dernier, courts et sobres, sur les différents lieux des attentats : rue Nicolas-Appert (XIe arrondissement), devant le siège de la rédaction, puis quelques mètres plus loin, là où est tombé le policier Ahmed Merabet, tué sur le boulevard Richard-Lenoir, et enfin porte de Vincennes, au supermarché casher cible le 9 janvier d'une attaque perpétrée par un autre jihadiste, Amédy Coulibaly.