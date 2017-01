Deux personnes jugées ce mercredi pour des tweets homophobes contre l'élu parisien Ian Brossat

Il y a quelques jours, on apprenait que, suite à l'aboutissement de la plainte, un procès allait avoir lieu. Deux personnes, un homme et une femme, identifiés par leur compte Twitter, sont ainsi appelées à comparaître ce mercredi après-midi devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour injures publiques à caractère homophobe.





Contacté par LCI, l'élu se dit "heureux que le procès ait enfin lieu", près de deux ans après le dépôt de sa plainte. "Mon objectif ce n’est pas que ces deux personnes croupissent en prison, mais de montrer que face à l’homophobie on ne doit pas plier et qu’il y a des limites qu’on a pas le droit de franchir", affirme-t-il.





Dans un communiqué publié ce mardi, le Parti communiste français de Paris a apporté "tout son soutien à Ian Brossat". "Il souhaite que cette audience puisse servir à pointer l'urgente nécessité d'une véritable politique nationale de lutte contre la haine et les discriminations", peut-on y lire. Les deux accusés encourent une peine pouvant aller jusqu'à six mois de prison et 22.500 euros d'amende.