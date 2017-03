Nice : Christian Estrosi demande au Premier ministre d'interdire le spectacle de Dieudonné prévu le 14 juillet

Christian Estrosi persiste et signe : il ne veut pas voir Dieudonné se produire sur scène à Nice le 14 juillet prochain. Sur son compte Twitter, le premier adjoint LR à la mairie de Nice a demandé au Premier ministre ce samedi "d'interdire ce spectacle prévu le jour de l'hommage à nos victimes", évoquant les 86 personnes décédées dans l’attentat du 14 juillet 2016.





Via un communiqué, le président de la région Paca avait déjà indiqué jeudi être "très attaché à liberté d'expression et à la liberté artistique". Mais selon lui, "Dieudonné n'est plus un artiste depuis bien longtemps ". Pour étayer son propos, il avait évoqué les plaisanteries "abjectes" de Dieudonné sur l'attentat de Nice, citant les propos ironiques postés sur internet par le polémiste : "Une ligne subsistera peut-être dans les archives municipales, à la rubrique des accidents de la route."