"Direction le pôle Nord" : il fait 3.000 km en auto-stop de Paris en Laponie… déguisé en père Noël

"Moralité de l’histoire, il y a toujours quelqu’un qui finit par s’arrêter et me remonte le moral", raconte Rémi dans ses courtes vidéos. "Heureusement sinon je serai un peu au ras des pâquerettes." Mais il reconnaît que c’est souvent "méga compliqué, personne ne veut s’arrêter". A un moment, il craque. Il attend depuis plusieurs heures, dans le froid, et personne ne s’arrête. "Ce qui m’énerve, c’est que toutes les voitures vont dans la bonne direction. Et personne veut me prendre", dit-il à sa petite caméra. "Ils détournent le regard, ils ont peur, alors que je suis juste en train de faire de l’auto stop. Je me demande ce qu’il s’est passé chez eux pour qu’ils ne fassent pas confiance en l’autre. Ça m’embête donc c’est aussi un peu sa ma mission : ramener de l’humain au centre de tout."





Malgré les galères, les heures d'attente, les fins de journée dans les stations-services à se demander où il va pouvoir dormir, Rémi a réussi. Les 1.000 derniers kilomètres, il les a fait avec son amie, et tout de suite, il a eu beaucoup plus de succès. Rémi est arrivé en Laponie lundi. Et à en juger par sa dernière vidéo, il a réussi à réaliser son rêve : faire du chien de traîneau.