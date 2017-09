Disparition de Maëlys : comment les psychologues accompagnent les parents d'enfants disparus

LCI.fr : Comment les parents sont-ils accompagnés au moment d'une disparition comme celle de Maëlys ?

Gwenaëlle Buser : Généralement, ils ne font pas tout de suite cette demande de soutien moral et psychologique. Il y a en fait différents schémas pour une telle mise en place. Soit les parents nous sont adressés par les services de police ou de gendarmerie, soit ils ont vu nos affiches au commissariat ou ils nous on trouvé sur internet. Ce que nous proposons, c’est un accompagnement par téléphone à la fois dans les démarches juridiques et administratives et un soutien moral.

LCI.fr : La famille ne bénéficie donc pas immédiatement d'un soutien psychologique ?

Gwenaëlle Buser : Il est leur souvent proposé. Mais je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur moment pour entamer ce travail. Il est difficile d’arriver à travailler leur état d’esprit, leur psychisme, les faire raisonner, les faire réfléchir sur eux-mêmes quand la pensée ne peut pas se construire. Cette recherche de soutien psychologique se fait davantage dans un second temps, lorsque la disparition s’inscrit dans le temps ou quand les recherches aboutissent à des éléments peu concluants.

LCI.fr : Dans quel état se trouvent les parents au moment où ils viennent vers vous ?

Gwenaëlle Buser : Le parent est submergé par différentes émotions : l'angoisse, l'anxiété, la peur, la colère, ou encore la culpabilité. Tout cela se mélange un peu. On va penser avec eux à ce qu'il s’est passé et les émotions qu'ils peuvent ressentir, comprendre la raison de leur culpabilité. Nous allons aussi réfléchir à l'attente, voir comment ils représentent leurs enfants. Souvent, le parent est dans un aller-retour entre la volonté de tout laisser tomber, de s’effondrer et l'envie de rester positif et d’être dans l’action. Finalement, la principale fonction du psychologue, c’est d’être présent malgré l’état de détresse du parent et d’être disponible. On peut tout entendre, même le pire.