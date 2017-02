Elle monte en haut d’une grue pendant dix heures : le cri de colère d’une mère d'enfants autistes

PIED DE GRUE - Meryem Duval, jeune maman de deux garçons autistes, est montée en haut d’une grue, mercredi à Lille. Elle réclame des aides financières pour élever et soigner ses deux fils handicapés et dénonce un blocage administratif. Les autorités réfutent sa version des faits et mettent en cause l'attitude du couple.