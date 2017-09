Doubler la rétention des étrangers bientôt exclus : le projet du gouvernement met en colère les migrants et les associations

Mais cette justification n’est pas du goût de tous. Pour Pierre Henry, directeur général de France Terre d’Asile, c’est même une aberration : "L'ensemble des organisations qui travaillent dans le secteur de la rétention soulignent que la durée actuelle de rétention – 45 jours – est déjà trop longue et inutile", s'emporte-t-il. La moyenne est d'ailleurs inférieure à 10 jours. "Quand un pays refuse de délivrer un laisser-passer consulaire, la durée ne change rien à l'affaire", nous explique-t-il. "Que cherche-t-on avec cette mesure ? Eloigner plus de personnes ? Mais l'expérience montre clairement que ça ne marche pas". "On sait qu'au-delà de 12 jours de rétention, les taux d'éloignement chutent", le rejoint Jean-Claude Mas, de la Cimade.





Une mesure inefficace mais aussi une atteinte aux droits de l'Homme pour Estelle Miramond, membre du Réseau universitaire sans frontières (RUSF), une association qui accompagne de nombreux étudiants sans-papier. "Il faut savoir que les conditions y sont très difficiles, les rapports avec les forces de l'ordre y sont houleuses", raconte-t-elle. "Récemment, il y a encore eu une tentative de suicide dans un centre de rétention qui n'a pas du tout était prise en charge", regrette-telle. Houssam El Assimi, membre du collectif Chapelle Debout rapporte quant à lui de ses visites en centre de rétention de nombreux cas de difficultés d'accès aux soins : "La semaine dernière, un Soudanais qui souffre de problèmes au dos au dos n'a pas pu obtenir de médicaments et de soins - ce sont des blessures qui datent de son passage en Libye - et pourtant, il avait une ordonnance de l'hôpital". Des cas comme celui-là, il en a à la pelle, mais les souffrances les plus communes restent psychologiques.