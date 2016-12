A partir du 1er janvier, vous aurez le droit de filtrer les appels de votre patron (en dehors du travail)

Vous êtes peut-être de ceux qui consultent les mails professionnels à la maison, entre le dîner et le bain des petits. Ou prennent l’appel d’un supérieur dans les transports, sur la route du retour. A en croire une étude Eléas, menée en septembre 2016, 37 % des actifs utilisent des outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail. Et ils sont 62 % à réclamer une régulation de ce genre de pratiques. A partir du 1er janvier 2017, ce sera chose faite.





Cette mesure, préconisation reprise dans la loi Travail, s’appliquera dans les entreprises de plus de 50 salariés et concernera tous les niveaux de hiérarchie. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu’un salarié ne pourra pas se voir reprocher de ne pas avoir consulté ses mails, ou pris un appel, en dehors de ses heures de travail. Sur le site gouvernemental présentant la loi Travail, on promet que cette disposition "vise à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale".